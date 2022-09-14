Köyceğiz'e atanan aile hekimi hasta kabulüne başladı

Muğla'nın Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne atanan Aile Hekimi Uzmanı Dr. Büşra Özoğlu görevine başladı.

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Büşra Özoğlu tarafından poliklinikte hasta muayeneleri gerçekleştiriliyor. Köyceğiz Devlet Hastanesi her bakımdan güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz Devlet Hastanesi ve çalışanları, yoğun ve özverili bir şekilde hizmetlerine devam ediyor.

Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül, “Aile Hekimi Uzman Dr. Büşra Özoğlu'nun göreve başlamasıyla hekim kadromuzu daha da güçlendirdik. Hastanemizde yeni göreve başlayan doktorumuza başarılar dilerim. Vatandaşlar, Aile Hekimi Uzmanımız Uzm. Dr. Büşra Özoğlu için hastanemize başvurarak, MHRS uygulaması ve ALO 182'den randevu alarak muayene olabilirler” dedi. Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül, Hastane Müdürü Erdem Şahin ve Hastane Müdür Yardımcısı Özlem Karabulut Palancıoğlu, Dr. Büşra Özoğlu'na çiçek takdim ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.