Köyceğiz'e kent güvenlik yönetim sistemi

Köyceğiz'de, hizmete giren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile ilçe genelinde güvenlik hizmetlerinin verimliliğini artırmak amaçlanıyor.

İlçedeki 16 noktaya, KGYS kapsamında 21'i sabit, 16'sı hareketli 37 kamera yerleştirildi. 2 noktaya ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) konumlandırıldı. KGYS, Necati Eskin Polis Merkezindeki yönetim bölümünde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıya, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı İbrahim Baştürk, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Müftüsü Abdullah Kır katıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, gazetecilere yaptığı açıklamada; “İlçemiz sakin şehre aday huzurlu bir kent. Asayiş anlamında da sıkıntısı olmayan, sorunsuz ilçelerimizden, bu sistemin ilçemizin huzurunun artmasını sağlayacağına inanıyoruz. Kent güvenlik yönetim sisteminin faaliyete girmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, ilçede yeni kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin suçların gerçekleşmeden önlenmesi açısından faydalı olacağını düşündüğünü belirterek; “Köyceğiz huzurlu ve güvenli bir ilçe, İnşallah bundan sonrada güvenlikle alakalı bir sorun yaşamayacağımızı ümit ediyoruz. Fakat bizler suç işlendikten sonra değil, suç işlenmeden önlenmesine yönelik tedbirlerimizi her daim geliştirmek durumundayız. Kent güvenlik yönetim sistemleri belli bir plan doğrultusunda genişliyor. Kentlerimizi gelişiyor, yeni yerleşim yerleri oluşuyor. Bu çerçevede kent güvenlik yönetim sistemimiz zaten huzurlu ve güvenli olan Köyceğiz'imize hizmet edecek.” dedi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilçe merkezinin gözetim altında olmasının çok olumlu olduğunu ifade eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “Araçlarla, Köyceğiz'e giriş çıkışların kontrol edilmesi ile olabilecek hadiselerin azalması ve önlenmesi yönünde ilçemize çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi hakkında bilgiler veren Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, 16 hareketli, 21 sabit, toplam 37 kameranın 16 ayrı noktada devreye girdiğini aktardı.

Lima, şunları söyledi; “Ayrıca 2 ayrı noktada plaka tanıma sistemimiz konumlandırıldı, 6 kamera ile başta terör nitelikli araçlar olmak üzere asayiş ve trafikte sakıncalı olan araçların tespiti çalışmaları yapılacak. İlçemizin trafik ve asayiş güvenliği için, uyuşturucu ile mücadelede önleyici hizmet ayrıca adli hizmetlerde kullanılmak üzere kameralarımız aktif hale geldi. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.”