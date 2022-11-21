Köyceğiz'in 3 noktasında kıyı temizliği yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü nedeniyle belirlenen 3 noktada kıyı temizliği yapıldı.

Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nca 2022 yılı “Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı” ilan edildiğinden bu çerçevede “ölçekte küçük değerde büyük “ anahtar mesajı eşliğinde yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği ve Balıkçılık Forumu tarafından Yeni Delhi'de 1997'de “21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü”, olarak kabul edildiği için, bu çerçevede Köyceğiz'de belirlenen 3 noktada kıyı temizliği gerçekleştirildi. Köyceğiz Delta Plajı'nda 130 kişi 250 kilogram, Ekincik Plajı'nda 15 kişi 150 kilogram, Köyceğiz Gölü Karabatak mevkiinde 25 kişi 150 kilogram olmak üzere toplamda 550 kilogram çöp toplandı. Köyceğiz'de düzenlenen kıyı temizliği etkinliğine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eşref Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, İlçe Sağlık Müdürü Oğuz Cengizhanoğlu, Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Abdurrahman Kül, Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.