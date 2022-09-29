Köyceğiz'in Floor Curling sporuna katkısı ödüllendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Floor Curling sporuna olan ilgi sonrası, Türkiye Curling Federasyonu'ndan bir heyet İlçe Milli eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Geçen yıl Köyceğizli Floor Curling sporcuları önemli başarılara imza atmıştı. Bu dikkat çeken başarıdan dolayı Türkiye Curling Federasyonu'ndan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'a ziyaret gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, UNESCO WoMAU (The World Martial Arts Union) Delegesi aynı zamanda Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gültekin'i, Türkiye Curling Federasyonu Milli Takım Antrenörü Bilal Ömer Çakır'ı ve Okul Sporları Curling Koordinatörü Sedat Aksoy'u makamında ağırladı.

Ziyarette curling sporunun Köyceğiz'e yansımaları konuşuldu. Türkiye Curling Federasyonu Milli Takım Antrenörü Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan'a Türkiye Curling Federasyonu rozetini takarak, Curling sporuna olan yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Karahan'da, "Okullarımızda 2018 yılından bu yana bilinen ve icra edilen Floor Curlinge yabancı değiliz. 'Floor Curling' normal zeminde oynanabilen spor branşıdır. Köyceğiz'e dolayısıyla Muğla'ya tanıtan ve sevdiren; en başta Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gültekin'e ve bizlere her daim destek olan Türkiye Curling Federasyonu Milli Takım Antrenörü Bilal Ömer Çakır'a teşekkür ederiz. Kendilerini bundan sonraki yeni organizasyonlarda da yanımızda görmek bizleri sevindirir. Curling sporundaki başarılarımız, yaygın olarak oynanan takım sporlarının dışındaki branşlarda da başarılı olacağımızın kanıtıdır" diyerek duygularını ifade etti.