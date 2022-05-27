Köyceğizli çocuklar gönüllerince eğlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan çocuklar "Şubadap Çocuk" grubunun şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.

Çocuk şarkıları alanında önde gelen gruplar arasında yer alan “Şubadap Çocuk” bahar turneleri çerçevesinde Köyceğizli çocuklar ile buluştu. Türkiye çapında turne düzenleyerek çocuklar ile buluşan grubun konseri, miniklerden yoğun ilgi gördü. Salonu tamamen dolduran çocuklar, grubun seslendirdiği şarkılara neşeyle eşlik etti. Şubadap Çocuk grubu konserinde, Dersler Uzun Teneffüsler Kısa, Hayal Et, Hey, Buraya Baksanıza gibi şarkıları seslendirdi.

2013 yılından bugüne çocuk şarkıları besteleyen Şubadap Çocuk, şimdiye kadar yayınladığı 6 albümde, toplam 40 yeni çocuk şarkısına yer verirken barış, doğa, özgürlük, hayal kurmak, çocuk hakları, akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet rolleri, birlik olmak gibi konularda şarkılar üretiyor.