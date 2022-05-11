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Köyceğizli doğaseverler Topuklu Yaylası'na çıktı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Yürüyüş Grubu üyeleri doğaseverler ile birlikte baharın gelişini kutlamak ve doğayı keşfetmek amacıyla yaylalara gezi düzenledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Yürüyüş Grubu üyeleri doğaseverler ile birlikte baharın gelişini kutlamak ve doğayı keşfetmek amacıyla yaylalara gezi düzenledi.



Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği kurucusu ve onursal Başkanı Ömer Oflaz eşliğinde baharın gelişini kutlamak üzere dernek üyeleri ve gönüllülerden oluşan 90 kişilik bir grup Topuklu Yaylası'na gitti. Oflaz, baharın uyanışı ve ritüeller hakkında bilgiler sundu. Doğa yürüyüşlerinin yapıldığı etkinlikte, eski oyunlar oynandı, şarkılar söylenip halaylar çekildi. Doğaseverler, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleri ile paylaşarak piknik havasında birlik ve beraberlik içinde hoşça vakit geçirdi.

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