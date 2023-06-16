Köyceğizli güreşçi kızlar Sivas'tan başarıyla döndü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Zeynep Tuana Akça ve Ayşe Eygi katıldıkları Yıldız Kızlar Okullararası Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü.

11-15 Haziran 2023 tarihleri arasında Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Okullararası Türkiye Şampiyonası'na katılan Köyceğizli sporcular Zeynep Tuana Akça ikinci, Ayşe Eygi üçüncü oldu. Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu öğrencisi ve Köyceğiz Belediyesi Kadın Güreş Takımı sporcusu Zeynep Tuana Akça ve Ayşe Eygi aldıkları derecelerle, ailelerinin ve hemşehrilerinin göğsünü kabarttı.

Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada,“Öğrencilerimiz Zeynep Tuana Akça Türkiye ikincisi, Ayşe Eygi Türkiye üçüncüsü olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Öğrencilerimizi çalıştıran Antrenörümüz Elis Hoca ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Antrenör Elis Yıldız, “Sporcu kızlarımı tebrik ediyorum. Bizlere bu yolda desteğini esirgemeyip her zaman yanımızda ve arkamızda olan Sayın Köyceğiz Belediye Başkanımız Kamil Ceylan'a kızlarım ve şahsım adına çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.