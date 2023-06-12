Köyceğizli hacı adayları törenle uğurlanacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na hacca gitmek için başvuran ve bu sene kurada hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları törenle uğurlanacak.

İslamın 5 şartından biri olan Hac ibadetini Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile ifa etmek üzere Köyceğiz'den mukaddes beldelere gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı yapılacak. Köyceğiz Müftülüğü tarafından 13 Haziran 2023 Salı günü Köyceğiz Toparlar Merkez Camii'nde saat 13. 00'da yapılacak program ile hacı adayları uğurlanacak. Köyceğiz Müftülüğü hacı uğurlama törenine tüm halkı davet etti.