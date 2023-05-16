Köyceğizli hacı adaylarına seminer verilecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilen kurada hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları iki günlük eğitim seminerine alınacak.

Köyceğiz Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, “Köyceğiz ilçemizden bu sene hac farizası için mukaddes topraklara gidecek hacı adaylarımıza 17-18 Mayıs 2023 tarihlerinde Müftülük salonunda hac eğitim semineri düzenlenecek. İlçe Müftüsü, Vaizler, Din Hizmetleri Uzmanı ile sağlık konusunda da İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin vereceği seminer iki gün sürecek” denildi.