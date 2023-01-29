Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı Sporcusu Selvi İlyasoğlu 62 kg'da güreşerek Türkiye şampiyonu oldu.

Sümer Koçak U23 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası Konya'da gerçekleşti. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda 28-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen Sümer Koçak U23 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda sporcular dereceye girmek için büyük mücadeleler verdi. Şampiyonada; 53-57-62-68-76 kilogramda sporcular mindere çıktı. Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı Sporcusu Selvi İlyasoğlu 62 kg'da güreşerek altın madalyanın sahibi oldu. Selvi İlyasoğlu'nun başarısından dolayı sevincini dile getiren Antrenör Elis Yıldız, "Emeği geçen, bizi destekleyen ve bize bu başarıda destek olan belediye başkanımız Kamil Ceylan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.