Köyceğizli kanocu Kaan Karahan Azerbaycan'dan 3 altınla döndü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi sporcusu Kaan Karahan Azerbaycan'da düzenlenen Kano Başkanlık Kupası yarışlarından 3 altın madalya ile döndü.

Kano sporları Başkanlık Kupası Azerbaycan'da yapıldı. 18 ülkenin katıldığı başkanlık kupası yarışlarında Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi, Kano Milli Takım Sporcusu Kaan Karahan K1 500 metre, K2 500 metre ve 200 metrede mücadele etti. Kaan Karahan başkanlık kupası yarışlarında K1 500 metre K2 500 ve 200 metrede 1. olarak altın madalya kazandı. Uluslararası turnuvadan altınla dönen Kaan Karahan Köyceğiz'in gururu oldu.