Köyceğizli kanocu Karahan ve Şahin Slovakya'dan madalyalar ile döndü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kano sporcusu Kaan Karahan ve Sevener Şahin Slovakya'da yapılan Durgunsu Kano Uluslararası yarışlarından büyük başarı kazanarak döndüler.

Köyceğiz Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı öğrencisi, Köyceğiz Su Sporları Eğitim Merkezi sporcusu, Milli Sporcu Kaan Karahan, Slovakya'nın Başkenti Bratislava'da yapılan Durgunsu Kano Uluslararası yarışlarında, K1 Yıldız Erkekler 200m kategorisinde altın madalya, K1 Yıldız Erkekler 500 metrede gümüş madalya, K2 Genç Erkekler 500 metrede bronz madalya ile toplamda 3 madalya kazandı. Yine Slovakya'nın Başkenti Bratislava'da yapılan Durgunsu Kano Uluslararası Yarışlarında Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi, Köyceğiz Su Sporları Eğitim Merkezi sporcusu Sevener Şahin, K1 Genç Erkekler 200m kategorisinde 4'üncü, K1 Genç Erkekler 500m kategorisinde 5'inci oldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan; “Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.