Köyceğizli minik hentbolcular gelecek vaat ediyor

Köyceğiz Belediye Spor hentbol altyapısında oynayan minik sporcular, Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası Turnuvası'na katılarak tecrübe kazandı.

2021-2022 Türkiye Hentbol Federasyonu Programında bulunan, Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası, Karabük'te yapıldı. Kendilerinden 4 yaş büyük sporcularla mücadele eden Köyceğizli minik hentbolcular oyunlarıyla göz doldurdu. Karabük dönüşünde Anıtkabir'i ziyaret eden sporcular, hatıra fotoğrafı çektirerek yolculuklarına devam etti.

Geleceğin alt yapı temelini attıklarını söyleyen Antrenör Mehmet Deniz, “Bizler 2010 ve 2011 doğumlu sporcularla mücadele ettik. Kendilerinden 4 yaş büyük abileriyle mücadele eden sporcularımız büyük bir özveriyle oynadılar. Gelecek adına umutlar veren sporcularımızı tebrik eder, bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Kamil Ceylan ve Hentbol Şube Sorumlusu Nadi Pirci'ye sporcularımız velilerimiz adına teşekkür ederim” dedi.