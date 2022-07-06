Köyceğizli minik taekwondoculardan il seçmelerinde büyük başarı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde minik taekwondo sporcuları Muğla il seçmelerinde büyük başarıya imza attı.

Minikler Kız-Erkek Taekwondo İl Birinciliği seçmeleri Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Menteşe Spor Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Taekwondo Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde yer alan Türkiye Minikler Kız-Erkek Taekwondo İl Birinciliği seçmelerinde 2010, 2011 ve 2012 doğumlu sporcuların katıldığı müsabakalarda 27,30,33,36,40,45,50 ve +57 kilogramda sporcular mücadele etti. Muğla genelinde 40 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda Amasya'da yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi. Köyceğizli 5 minik Taekwondocu katıldığı il seçmelerinde 3 birincilik, 2 ikincilik elde etti. Köyceğizli Zeynep Bilge Yavuz, Elif Koparan, Hasan Poyraz Doğurga kilolarında birinci olarak Amasya'da Muğla'yı temsil etme hakkını kazandılar. Yine Köyceğizli sporculardan Rıdvan Karakaş ve İbrahim Dalaman ikinci oldu.