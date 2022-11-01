Köyceğizli minikler sınıfta turşu kurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu Anasınıfının minik öğrencileri sınıfta turşu kurmayı öğrendi.

Anasınıfında veli katılım çalışması çerçevesinde turşu kurma etkinliği yapıldı. Kış hazırlıklarının yapıldığı bugünlerde minikler öğretmenleri ve bir veli ile birlikte hazırladıkları turşu malzemeleri ile turşu yapımını öğrendi. Kavanozlara dikkatli bir şekilde malzemeleri koyan minikler eğlenceli dakikalar yaşarken, kendi kurdukları turşu ile kışa hazırlanmanın mutluluğunu yaşadı. Okulöncesi Öğretmeni oldukça ilgi gören turşu kurma etkinliğinden öğrencilerin memnun kaldığını belirtti.