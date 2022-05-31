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Köyceğizli öğrenci afiş yarışmasında üçüncü oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Mavi-Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde düzenlenen afiş yarışmasında Defne Belinay Turan üçüncü oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mavi-Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde düzenlenen afiş yarışmasında Defne Belinay Turan üçüncü oldu.



Köyceğiz Beyobası İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Defne Belinay Turan afiş yarışmasında üçüncü olma başarısını göstererek okuluna gurur yaşattı. Afişinde “Akıp giden geleceğimizin elinden tutun” diyen Defne Belinay Turan tasarruf bilincine dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Muğla'da Mavi-Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde düzenlenen afiş yarışmasında üçüncü olan Defne Belinay Turan'ı okul arkadaşları, öğretmenler ve okul yönetimi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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