Köyceğizli öğrenciler Avrupa stajını tamamladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri üç etapta Avrupa stajını başarıyla tamamladı. Elektromekanik taşıyıcıların bakım ve onarımı konusunda Avrupa'ya staja giden öğrenciler yeni donanım kazanarak okullarına döndü.

AB projesi çerçevesinde Romanya'da düzenlenen staja Köyceğizli öğrenciler grup olarak üç dönemde katılım sağladı. Gelişmek, yenilikleri takip etmek ve öğrencileri sektöre ustalık ve uluslararası düzeyde hazırlama hedefleri bulunduğunu belirten Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Davut Şen, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mesleki eğitimin amacı sektöre ve işletmelere nitelikli eleman yetiştirmek, sektörde faaliyet gösteren, mesleki eğitim öğrencilerini yükseköğretim kurumlarına gitmeye ve uzmanlaşmaya hazırlamaktır. Bütün bu çalışmalar öğrencilerimizin mesleki açıdan donanımlı olmalarını sağlayacak ve iş bulma imkanlarını arttıracaktır. Kurumumuz Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu değişime ayak uydurmak temel hedeflerimizden biridir. Hem öğrencilerimize istihdam oluşturmak hem de nitelikli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Elektromekanik taşıyıcıların bakım ve onarımı konusunda uzmanlar yetiştirerek sektöre personel kazandırmak amacıyla bu projede öğrencilerimiz yurt dışında staj imkanı bulmuş ve 3 hareketlilikle stajlarını tamamlamışlardır. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.