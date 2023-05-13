Köyceğizli öğrenciler 'deniz kaplumbağaları' hakkında bilgilendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ‘Mavi Yeşil Okullar Projesi' çerçevesinde öğrencilere caretta caretta kaplumbağaları hakkında bilgi verildi.

Köyceğiz Beyobası Mahallesi'nde bulunan ilkokulda öğrencilere yönelik, Mavi Yeşil Okullar projesi çerçevesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliği ile 'Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarını Tanıyalım' içerikli bir çevre eğitim konferansı düzenlendi. Muğla Mavi Yeşil Okullar Projesi etkinlikleri çerçevesinde verilen eğitimle, deniz kaplumbağalarının yaşam süreçleri ve korunması, doğa ve çevre bilinci oluşturma, öğrencilerde çevre sevgisi aşılanması hedefleniyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve DEKAMER arasında gerçekleştirilen eğitimde işbirliği protokolü çerçevesinde planlanan çevreci eğitimde öğrencilere caretta carettaların yaşam döngüleri; ekolojik ihtiyaçları, kirletici unsurların ekolojik dengeye etkileri, örneklerle gösterildi. Slayt ve video sunumlarıyla gerçekleştirilen caretta carettaların tanıtıldığı eğitime öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.