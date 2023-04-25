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Köyceğizli öğrenciler kürek çekerken kitap okudular

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde okullar ‘Okur, Gezer, Yazar’ projesi çerçevesinde farklı etkinliklerle kitap okuma alışkanlığı kazanma konusuna dikkat çekme çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler kürek çekerken kitap okudu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okullar ‘Okur, Gezer, Yazar' projesi çerçevesinde farklı etkinliklerle kitap okuma alışkanlığı kazanma konusuna dikkat çekme çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler kürek çekerken kitap okudu.



Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri kitap okumanın olumlu etkilerini göl üzerinde kanoya taşıdı. Köyceğiz Gölü üzerinde kanoları ile kürek çekerken yürütülen etkinlikte öğrenciler hem okudular hem de açık havadan ve güneşten faydalandılar. Köyceğiz Gölü üzerinde açık havada kitap okumanın keyfini yaşadılar.

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