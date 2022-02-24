Köyceğizli öğrenciler “okur-gezer” projesi ile okuma alışkanlığı kazanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Zeytinalanı Şeyh İlkokulu ve Ortaokulu, Fehmi Başoğlu İlkokulu öğrencileri 75. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan, okuma alışkanlığı kazandırmak, okumayı sevdirmek amacıyla "Okur Gezer projesi" başlatıldı. Proje kapsamında kütüphaneye gelen, Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri Arzu Tokmak ve Sezen Demirok yönetiminde 3. ve 5. sınıf öğrencilerine ve Fehmi Başoğlu İlkokulu Öğretmeni Canan Tuncer yönetiminde gelen ilkokul öğrencilerine oryantasyon etkinliği düzenlendi. Kütüphane sorumlusu Reyhan Demirel'in refakat ettiği öğretmen ve öğrenci grubuna etkinlik görevlisi Kubilay Tuncer tarafından kütüphanenin tanıtımı, amaçları, nasıl ve nelerden faydalanılabileceği konusunda bilgiler verildi. Kütüphane yetkilileri anlamlı ziyaretlerinden dolayı Zeytinalanı Şeyh İlkokulu ve Ortaokulu, Fehmi Başoğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.