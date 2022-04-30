Köyceğizli öğrenciler su üstü atık temizleme robotunu tanıttı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu öğrencileri su üstü atık temizleme robotu projesi gerçekleştirdi.

Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu Turmepa Projesi çerçevesinde Matematik Öğretmeni Bahar Daymaz'ın proje yürütücülüğünde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Fatih Şaylan'ın danışmanlığında 6. Sınıf öğrencileri Ahmet Eren Sert, Ege Erken, Sabri Şahin ve Hüseyin Mutlu'nun çalışmasıyla denizlerin temizlenmesi başlığı altında geri dönüşüm malzemeleri ve arduino robotik elemanlarının birleşimiyle kendilerinin kodladığı ve tasarladığı su üstü atık toplama aracıyla sunumlarını gerçekleştirdi.

Proje yürütücüsü Bahar Daymaz; “ Bu proje çerçevesinde bir yıllık çalışmamız sonucunda öğrencilerimiz denizlerin temiz tutulması ve gereken temizliğin modern yöntemlerle nasıl yapılabileceği konusunda duyarlı ve geliştirici konumuna geldiler. Ayrıca öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle robotik teknolojiyi birleştirip su üstü deniz temizliği yapabilen prototip robotu geliştirmeleri geleceğimiz açısından ümit vericidir. Yapılan prototip robot su üzerinde kalan atıkları sensör yardımıyla algılayıp bir ağ yardımıyla atık kazanında biriktirme kabiliyetine sahip. Aynı zamanda her hangi bir android veya ıos cihazla uzaktan kablosuz kontrol edilebilme özelliğine sahip olmasının kullanılabilirlik düzeyinin yüksek olduğunun göstergesidir.” dedi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ; “ Bu projede emeği geçen Okul Müdürü Filiz Şen, Müdür Yardımcısı Fatih Şaylan, Öğretmen Bahar Daymaz'ı ve öğrencileri tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullaşmada büyük başarı kaydettik. Buna paralel olarak eğitim-öğretimde, proje ve sınavlarda üstün başarılar elde ediyoruz. Eğitim-öğretimi yükseltme gayreti içinde bulunan tüm personelime teşekkür ediyorum.” dedi.