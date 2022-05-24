Köyceğizli öğrenciler “Tinga ve Dedektifler” oyununu izledi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Valiliği himayelerinde gerçekleşen “ Tinga ve Dedektifler” çocuk oyunu Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda gösterime sunuldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan proje “Tinga ve Dedektifler “ çocuk oyunu Köyceğiz Atatürk İlkokulu ve Fehmi Başoğlu İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Tiyatro oyununu dikkatle izleyen öğrenciler hem bilgilendiklerini hem de eğlendiklerini söyledi.

Tiyatro oyununun gösterimine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ,, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Devlet Hastanesi Baş Hekimi Abdurrahman Kül, AK parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülçin Köseoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çetinkaya, Ziraat Odası Başkanı Şaban Ali Çetin ve Atatürk ilkokulu, Fehmi Başoğlu ilkokulu öğrencileri katıldı.