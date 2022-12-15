Köyceğizli öğrencilere trafik eğitimi

Seminerde, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirme yapıldı.