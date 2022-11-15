Köyceğizli öğrencilerin projesi 3'üncü oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı proje Muğla'da düzenlenen “Eğitimde İyi Örnekler” yarışmasında 3'üncü oldu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması'nda "Üretim Odaklı İnovatif Düşünce ve Uygulama Kategorisinde Köyceğiz Atatürk İlkokulu "Eğitimde İyi Örnekler Yarışması Saha Değerlendirmesi" sonuçlarına göre "Satın Alma, Kendin Yap " adlı projesi ile 3'üncü oldu. 2021/2022 eğitim öğretim yılında iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen “Eğitimde İyi Örnekler” yarışmasında, ödül almaya hak kazanan 38 örnek projenin sahiplerine, düzenlenen törenle ödülleri verildi. "Satın Alma, Kendin Yap " adlı proje ile Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Sandıkçıoğlu ve Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Osman Soy, ödüllerini Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı'nın elinden aldılar. Fuaye alanında, dereceye giren projelerin sergilendiği stantların protokol ve davetliler tarafından gezilmesi ile program son buldu. Ödül törenine Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Sandıkçıoğlu , Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Osman Soy, İlçe Koordinatörü Sedat Aksoy ve projede görev alan öğrenciler katıldı.