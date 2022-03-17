Köyceğizli Sevgi Keser, U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U17 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılan Sevgi Keser üçüncü olma başarısını gösterdi.

Şampiyonaya kendi adının verilmesinden büyük onur duyduğunu kaydeden Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar, “Türk güreşini daha ileriye taşıyacak yetenekli sporcuları izledik, daha da umutlandık. Emeği geçen bütün yetkililere, şampiyonaya katılan sporcu ve antrenörlere teşekkür ediyorum. Türk kadın güreşinde sayımızın artması beni çok mutlu ediyor. Eminim bu şampiyonalardan, uluslararası turnuvalarda Türkiye Cumhuriyetini temsil edip bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutacak çok sayıda şampiyon çıkacaktır” diye konuştu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Balıkesir'de doğup büyüyen, Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarının yanı sıra en son Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak ülkemize kadınlarda güreşte ilk madalyayı kazandıran sporcu olarak tarihe geçen Yasemin Adar gibi, buradaki sporculardan da yeni şampiyonlar çıkacaktır” dedi.

U17 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılan Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi, Köyceğiz Gençlik ve Spor Kulübü ferdi lisanslı sporcu olan Sevgi Keser şampiyonada 69 kg'da üçüncü oldu. Antrenörü Hamza Güçlü, “ Sporcumuz Sevgi Keser ülkemizi milli takımda temsil etmeye hak kazandı. Antalya'da düzenlenecek Uluslar arası Şampiyonlar turnuvasında ilk milli takım mücadelesini verecektir. Sporcumuza başarılar dilerim” dedi.