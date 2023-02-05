Köyceğizli sporcu İlyasoğlu altın madalyanın sahibi oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Selvi İlyasoğlu Çankırı'da düzenlenen Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Çankırı Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Ömer Topuz Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 4-5 Şubat tarihlerinde Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda 20 ilden yaklaşık 180 sporcunun ve 17 güreş hakeminin katılımıyla düzenlenen şampiyonada güreşçiler müsabakalarda başarı göstermek için ter döktüler. Eleme müsabakalarıyla başlayan şampiyonada dereceye giren sporcuların dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

Çankırı'da düzenlenen Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Köyceğiz Belediyespor Milli Güreşçisi Selvi İlyasoğlu 62 kg'da şampiyon oldu. İlyasoğlu dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız, “3-5 Şubat tarihleri arasında Çankırı'da Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda sporcumuz Selvi İlyasoğlu 62 kilo da altın madalyanın sahibi olarak bizleri tekrar gururlandırmıştır. Geçtiğimiz hafta U23 Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda da rakiplerine final de dahil hiç puan vermeden şampiyon olan Köyceğiz Belediyespor milli güreşçimiz hiç bir başarının tesadüf olmadığını bir kez daha göstermiştir. Bize bu yolda destek olan, yanımızda olan, kalbi bizimle çarpan tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.