İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köyceğizli sporcular Atletizm Türkiye finallerinden madalya ile döndü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden okul sporları Atletizm Türkiye finallerine katılan öğrenciler madalyalarla döndü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden okul sporları Atletizm Türkiye finallerine katılan öğrenciler madalyalarla döndü.


Diyarbakır'da gerçekleştirilen Okul Sporları Puanlı Atletizm Türkiye finallerine katılan Köyceğiz Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Rüya Ceren Yılmaz, Küçük Kızlar 800 metre yarışmasında 2.37 derecesi ile Türkiye 3.sü, uzun atlama yarışmasında Elif Duru Orhan 4.46 derecesi ile Türkiye 3.'sü, bayrak yarışında Fatmanur Müzeyyen Ayhan, İrem Naz Çakır, Şu Kavin Çakar ve Elif Duru Orhan'dan oluşan bayrak takımı Türkiye 2.'liğini elde etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, “Sporcularımıza her türlü desteği veren Kaymakamımız Mustafa Maslak'a, Belediye Başkanımız Kamil Ceylan'a, Okul Müdürü Hakan Güven'e ve sporcularımıza büyük emek vererek yarışmalara hazırlayan Köyceğiz Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Esen'e teşekkür ederiz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.