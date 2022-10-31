Köyceğizli sporcular başarıları ile gururlandırdı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden de yarışmacıların katıldığı en hızlı ve en dayanıklı sporcuların belirlendiği atletizm yarışları tamamlandı.

Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği Muğla'nın En Hızlısı ve En Dayanıklısı Atletizm Yarışmalarında Köyceğiz adına yarışmaya katılan öğrenciler farklı kategorilerde dereceye girdiler. Yarışmada, Baran Kaynak 80 metre 1., İrem Naz Çakır 60 metre 3. 800 metre 3., Rüya Ceren Yılmaz 800 metre 1., Elif Duru Orhan 60 metre 1., Fatmanur Ayhan 60 metre 2., Melek Ecren Özyurt 60 metre'de 3. olarak ilçeye gurur yaşattı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan; “Öğrencilerimizin bu başarısında emeği geçen değerli okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.