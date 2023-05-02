Köyceğizli taekwondocu minik kızlar şampiyon oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde taekwondo sporcusu minik kızlar takım halinde şampiyon oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Muğla Taekwondo İl Temsilciliği'nin düzenlediği 5. Geleneksel 23 Nisan Şenliği Taekwondo Turnuvası Pazar günü tamamlandı. Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Sosyal Tesisler ve Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo Turnuvası'na yaklaşık 250 sporcu katıldı. Taekwondo Turnuvası'nda minik sporcular tüm hünerlerini sergiledi. 5. Geleneksel 23 Nisan Şenliği Taekwondo Turnuvası'nda Köyceğizli minik kızlar takım halinde şampiyon oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren minik sporculara madalyaları törenle verildi.

Taekwondo Antrenörü Rıdvan Kurt, “Şampiyon olan minik sporcularımı kutluyorum. Bu şampiyonada bize katkı veren Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şinasi Çövüt'e ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli'ye çok teşekkür ediyorum” dedi.