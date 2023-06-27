Köyceğizli taekwondocular şehitler kupası yıldızlar il şampiyonu oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde taekwondo sporcuları ilde yapılan müsabakalarda şampiyon oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde Taekwondo İl birinciliği 10 ilçe 13 kulüp ve 100'e yakın sporcunun katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Taekwondo İl birinciliği müsabakalarına Köyceğiz'den Rıdvan Kurt'un antrenörlüğünü yaptığı 5 sporcu katıldı. Köyceğizli sporcular 3 birincilik 2 ikincilik kazanarak yıldızlar il şampiyonu oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ile İl Temsilcisi Uğur Göktaş takdim etti.