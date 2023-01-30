Köyceğizli tiyatrocular Kanlı Nigar' oyununu başarıyla sergilediler

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Tiyatro bölümü tarafından hazırlanan "Kanlı Nigar" oyunu 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı salonunda sergilendi. Yazar Sadık Şendilin eseri Kanlı Nigar oyununun yönetmenliğini Akif Kızışar, Aylin Baran ve Seray Ercan yaptı. Baştan sona seyircinin müziğe eşliği ve oyunculara alkışlarıyla süren oyunda tuluat ve modern tiyatronun bir örneği sunuldu. Kanlı Nigar tüm başına gelenleri, yaşadıklarını ve niye "Kanlı Nigar" oluşunu anlatırken salonun heyecanlı sessizliği anlatılmazdı. Köyceğiz esnafının destek ve yardımlarıyla sağlanan dekor ve kostümlerle, profesyonel oyuncuları aratmayan harika bir oyun sergilendi. Zaman zaman beğeni alkışlarıyla kesilen oyun, tüm seyircilerden tam not aldı. Oyunun sonunda oyunculara çiçek sunumundan sonra Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahanın güldüren "Kanlı Nigar bizi içeriye kapatmadan biran önce gidelim buradan" esprisi ile kapanış yapıldı. Kanlı Nigar oyununda, Dilek Toker, Asuman Kızışar, Ceylan Yılmaz, Gökhan Gök, Sevda Gök, Gökhan Şıhlı, Orhan Süerdem, Seray Ercan, Tina İskender, Huriye Tütüncü, Gülşen Akarsu, Umut Pektürk, Duygu Sayın rol aldı.