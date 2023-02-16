İhlas Haber Ajansı

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Köyceğizliler depremzedelere kan bağışına yoğun ilgi gösterdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kızılay tarafından depremzedeler için düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kızılay tarafından depremzedeler için düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu. Kan bağışı çağrısına tüm Türkiye'de olduğu gibi Köyceğiz'de de vatandaşlar duyarsız kalmadı. Köyceğiz Öğretmen Evi önünde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine Köyceğizli vatandaşlar akın etti. Köyceğiz Öğretmen Evi önüne kurulan Türk Kızılay bağış noktasında vatandaşlar depremzedelere kan vermek için sırada bekledi. Sosyal medya aracılığıyla yapılan kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan Köyceğizli kan bağışçıları yapılan yardımların yerlerine ulaşmasını umduklarını ifade etti.

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