Koyda rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kuyrucak koyunda rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Dalaman Kuyrucak Koyu'nda karadan ulaşım olmayan bir mevkide gece saatlerinde rahatsızlanan vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. Karayolu ile ulaşımın olmaması nedeniyle bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan vatandaşa ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bota aldıkları vatandaşı karada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.