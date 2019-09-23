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Koyda tekne beklerken yakalandılar

Muğla’nın Datça ilçesi Kalemlik koyunda Sahil Güvenlik ekiplerinin tespit ettiği 48 düzensiz göçmen Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi Kalemlik koyunda Sahil Güvenlik ekiplerinin tespit ettiği 48 düzensiz göçmen Jandarma ekiplerine teslim edildi.


Datça kıyı bölgesinde denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik Mobil Radar Timi, Kalemlik koyunda bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Koyda kaçış hazırlığı yapan 40 Afganistan, 7 Mısır ve bir Cezayir uyruklu toplam 48 düzensiz göçmen Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.


Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

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