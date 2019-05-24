Köyden gelip seçtikleri meslekle gençlere umut oldular

Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Çatakbağyaka Mahallesinden maddi imkansızlıklar nedeniyle yıllar önce kent merkezine garson olarak çalışmaya gelen köy çocukları, aşçılık mesleğine yönelerek Muğla'da yemek sektörünün tepesine tırmandı.

Yıllar sonra Muğla'da çok tercih edilen lokantaların sahibi olan Çatakbağyaka aşçıları, köylerindeki gençlere de umut oldular. Büyüklerini örnek alan Çatakbağyakalı gençler de aşçılık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Muğla Lokantası sahibi Mehmet Bingöl 38 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle merkeze gelerek garson olarak çalışmaya başladığını söyledi. Bingöl, "13 yaşındayken çırak olarak aşçı İsmet Demirtaş'ın yanında çalışmaya başladım. Daha sonra bir restoranda 13 yıl aşçı olarak çalıştım. Ardından 3 masalı küçük bir lokanta açtım. Yıllar geçtikçe işlerimizi büyüttük. Şuan iki katlı Muğla Lokantası'nı 14 yıldır işletiyorum. Yanımda özellikle Çatakbağyakalı gençleri çalıştırıyorum. Köyümüzün gençlerinin bu sektörde yer almalarını çok önemsiyorum" dedi.

Çatakbağyaka'dan yıllar önce merkeze gelerek çıraklık yapan Abdullah Aktaş ise, işlerini büyüterek şimdilerde büyük bir lokantanın sahibi oldu.