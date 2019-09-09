Köylü kadınların yemek sunumları profesyonellere taş çıkarttı

Bodrum'da bu yıl 5.'si düzenlenen Karaova Bağbozumu Şenliği sona erdi. Karaova-Der tarafından organize edilen şenliğin son gününe yöresel lezzetler damga vurdu.

6 Eylül akşamı Bodrum merkezindeki kortej yürüyüşü ve Belediye Meydanında keşkek ikramı ile başlayan 5. Karaova Bağbozumu Şenliği Mumcular Atatürk Meydanında düzenlenen Soner Olgun konseri ile tamamlandı. Bodrum'un agro turizmin merkezi haline getirilmesi ve bu hedef doğrultusunda Karaova üreticilerinin desteklenmesi için Bodrum Belediyesi tarafından hizmete sunulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün de açılışının gerçekleştirildiği Karaova, hafta sonu boyunca renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Şenliğin son gününde, Mustafa Kallem Parkı içindeki etkinlik alanında yöresel lezzetler yarışması düzenlendi. Çevre bölgelerden, birbirinden lezzetli yemeklerle yarışmaya katılan kadınlar alanlarında uzman jüri üyelerini hayli zorladı. Sunuculuğunu Özlem Mekik'in üstlendiği yarışmanın Jüri üyeleri Ahmet Çetin, Oya Emerk, Aslı Mutlu, Ahmet Kurtsan ve Özge Cenikli'den oluşurken yarışmaya Slow Food Bodrum Grubu da destek verdi.

Şenliğin tüm etkinliklerine katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önümüzdeki yıl bu etkinliğin enternasyonal hale gelmesi için çaba harcayacaklarını ifade ederek “Önümüzdeki yıl daha fazla yabancı turistin buraya gelip Bodrum'un, Türkiye'nin yöresel değerlerini daha fazla tanıması, bilmesi lazım. Yoksa artık otelle, tekneyle, plajla, denizle turizm yapamayacak hale geleceğiz. Bu nedenle kültürün turizmin içine dahil edilmesi şart” diye konuştu.

Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk ise 5 yıldır bu meselenin içinde olduklarını ve Karaova'da yetişen ne varsa paylaşmak istedikleri belirterek “Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz ve Karaova'nın bir araya geldiği bağbozumu şenlikleri sona erdi. Şenliğimiz Bodrum Merkezde kortej yürüyüşüyle başladı. Yerel kıyafetleriyle kadınlarımız büyük ilgi gösterdi. Bodrum sokaklarında davullu zurnalı kortejimizi yaptık. Bodrum meydanında keşkek pişirerek tüm Bodrum halkına ikram ettik. Kortejimize yerli ve yabancı turistlerde eşlik etti. Açılış günü çok büyük bir kalabalıkla bugüne kadar yapılan şenliğimizin en iyisi diye bilirim. Bütün stantlarda köylülerimizin, üreticilerimizin getirmiş olduğu ürünleri paylaştık. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerimizi ulusal düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz hız kesmeden. Şenliğimizin son günü köyler arasında bir yemek yarışması düzenledik. Karaova köyler arası yemek yarışmasıyla, bu bölgede saklı kalmış bütün lezzetlerini ortaya çıkarıp yarıştırıyoruz. Bu yemekleri Bodrum halkı ve Türkiye ile paylaşıyoruz. Şenliğimizde halk konserleri düzenledik. Halkımız büyük ilgi gösterdi” ifadelerini kullandı.

Jüri üyelerinin dereceye girecekleri seçmekte zorlandığı yarışmada, birinciliği Köy Tavuklu Arap Aşı Çorbası'yla Dilek Birsel kazandı. Mensure Kuş adlı vatandaş Köy Tavuklu Bulgur Aşı ile ikinci, Aygün Akan da tepsi böreği ile üçüncü oldu.

Zeytinyağı tadımı gibi birçok farklı ve renkli etkinliklerle geçen 5. Bağbozumu Şenliği akşam saatlerinde Soner Olgun Konseri ile sona erdi.