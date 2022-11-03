Koyu sahiplenen Sinpaş çalışanları, bölgede piknik yapmak isteyen vatandaşlara müdahale etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılbük mevkiindeki Milli Parklara ait alanda piknik yapmak isteyen çevreciler, Sinpaş'ın mühürlenen ancak buna rağmen inşası devam eden otelinin personeli tarafından engellendi.

Marmaris Belediyesi tarafından 8 Ağustos'ta mühürlenen ve belediyeden yapılan açıklama ile her gün kontrol edildiği belirtilen Sinpaş GYO A.Ş.'ye ait devre mülk ve otel inşaatının giriş kapısının önünde çevrecilere müdahalenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir grup çevrecinin geçen hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak, doğa ile iç içe olmak için otel inşaatının da bulunduğu koya geldiği ancak firma personeli olduğu belirtilen kişiler tarafından engellendiği görüldü. Duruma tepki gösteren grup, olay anında çektikleri görüntülerle yetkililerden yardım istedi.

"Bu cesareti nereden alıyorlar?"

Konu ile ilgili açıklama yapan Marmaris Kent Konseyi Çevreden Sorumlu Yürütme Kurulu üyesi, Muğla Çevre Platformu Marmaris Meclisi ve Ekoloji Birliği Sözcüsü Halime Şaman, "Arkadaşlarımızla kahve içmek, bir kısmımız piknik yapmak üzere bu Aşıklar Tepesi'nin yaklaşık 450 metre ilerisindeki bir noktaya, manzaranın iyi olduğu bir noktaya gitmek istedik. Ancak karşımıza Sinpaş'ın görevlileri çıktı, yolumuzu kestiler. Kameralar açıkken arkadaşlarıma 'Geçemezsiniz' dediler. Omuz attılar, bedenleriyle müdahalede bulundular. Ve hepimizin şaşkınlıkla izlediği biçimde sandalyelerimizi tekmelediler. Tüm bu olanlar Milli Parka ait bir noktada ve kameralar açıkken oldu. Bu doğrusu kabul edilebilir ya da anlaşılabilir bir durum değil. Çünkü suçu işlemekten, üstelik kayıt yapılırken şiddet işlemekten çekinmeyen bir anlayış var karşımızda. O zaman da şu soruyu soruyoruz, 'Bu cesareti nereden alıyorlar?' Yani herhangi bir vatandaş görüntüye alındığını bile bile şiddet uygulamaya cesaret edebilir mi? Hele hele bunu kameralar açıkken yapmaya cesaret edebilir mi? Bu bizim için son derece üzücü. Çünkü hem bir kamu malının olduğu yeri işgal etmiş durumdalar ve bu işgal tüm mülki ve yerel idarenin gözleri önünde devam ediyor. Ne yazık ki burayı işgal edenler, burayı korumak isteyenlere korkusuzca şiddet uygulamaktan, kentin göbeğinde zorbalık yapmaktan bir kaygı duymuyorlar" dedi. Şaman, mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.