Kozağaç yangın bölgesinde çevre temizliği

Menteşe Belediye personeli, sivil toplum örgütleri, Kozağaç mahallesi sakinleri ve gönüllülerin de katılımıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'de katılımcılar ile birlikte çevre temizliği yaparak çöp topladı.

Geçtiğimiz günlerde büyük bir yangın afetinin yaşandığı Kozağaç Mahallesindeki çevre temizliği etkinliğinde katılımcılar ile birlikte çöp toplayan Başkan Gümüş, “Yangın sürecinde tüm gücümüzle tüm aktörlerle birlikte yangının kontrol altına alınması için çalıştık. Maalesef ki yüzde 80'i orman olan Menteşemizde 10 bin hektarın üzerinde bir alan yandı. Yangının kontrol altına alınmasında kırsalda yaşayan, bölgeyi tanıyan orman köylümüzün de emeği çok büyük. Şimdi de Kozağaç Mahallemizde çevre temizliği etkinliği için bir aradayız. Orman yangınlarının bir nedeni de, bu alanlara bilinçsizce bırakılan çöplerdir. Yeniden bu tarz bir yangın ile karşılaşmamak adına ormanlarımızı doğamızı temiz tutmalıyız. Bu kapsamda bizde çevre temizliği yaparak bölgede bırakılan çöpleri topluyoruz. Ormanımızı doğamızı korumak hepimizin temel görevidir” diye konuştu.

Yapılan çevre temizliğinde 50 büyük boy poşet çöp toplandı.