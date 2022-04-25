KOZMER'den Bitkisel Üretim ve Doğal Kozmetik üretimi eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOZMER), Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini ağırladı.

Dünyanın en büyük endüstriyel sektörlerinden olan kozmetik alanında geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren KOZMER, “Bitkisel Üretim ve Doğal Kozmetik Üretimi” eğitimi ile öğrencileri bilgilendirdi.

KOZMER Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir Yeşil Kimya Hareketi, dünyada hızla yükselen doğal ürünlere yöneliş, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi gibi konularda öğrencilere bilgi vererek; orkide, papatya, frezya, gelincik, iris gibi bölgede yetişen çiçeklerin tanıtımını yaptı.

KOZMER ek binasında Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Demir tarafından doğal kekik ve kantaron sabunlarının yapımı sözlü ve uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin ardından öğrencilere KOZMER'in ürettiği sıvı sabun, kolonya ve bitkisel çay hediye edildi.