Kraft Yaşam Festivali 13 Eylül'de başlıyor

Bodrum'da Kraft Yaşam Festivali bu yıl 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bodrum'un yerel değerlerini öne çıkartmayı hedefleyen Kraft Yaşa ekibi tarafından Bodrum Belediyesi'nin ve Bodrum Ticaret Odası'nın destekleri ile gerçekleşen festival, katılımcılara eğlenceli 3 gün vaat ediyor.

Geçtiğimiz sonbaharda, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde gerçekleşen Bodrum Kraft Fest'in ardından düzenlenen Bodrum Kraft Yaşa etkinlikler serisi, "Kraft Yaşam Festivali" ile devam ediyor. Ortakent Yahşi sahilinde bulunan etkinlik alanında gerçekleşecek olan festivalin teması yine kraft ürünler. Zanaat ürünleri, yerel içecekler ve el işi ürünlerin sunulacağı festivalde konserler, yarışmalar, oyunlar ve workshoplar da gerçekleşecek.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası'nın desteği ile gerçekleşecek olan etkinlik için Türkiye'nin birçok bölgesinden yerel içecek firmaları Bodrum'a gelecek. 29 farklı çeşit biranın sunulacağı festivalde yiyecek stantlarında da tadımlar gerçekleşecek.

Mustafa Yavaş ve Meral Kurt'un öncülüğünde kurulan Kraft Yaşa, yaz aylarında planladığı etkinliklerin bazılarını sonbahara kaydırırken kış aylarında da Bodrum'u hareketlendirecek etkinlikler planlıyor. Mustafa Yavaş, Bodrum'a yakışan işler yapmak istediklerini ifade ederek, “ Kraft Yaşam Festivali öncesinde planladığımız bazı etkinlikleri sonbahara ve kışa kaydırdık. Kraft Yaşam Festivali bizim çok önemsediğimiz bir etkinlik. Bu yüzden Bodrum'da Eylül'ün ikinci yarısında sonbaharın ilk günlerinde gerçekleştiriyoruz. Birbirinden değerli kraft ürünleri, zanaatkarları burada ağırlıyoruz. Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz festivalimizde her akşam bir konser gerçekleşecek. Bizler bu kasabada yaşayan insanlar olarak, kasabamızın dokusunu, kendine özgü ürünlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Bunu yaparken de zanaatçılarımız tarafından üretilen el ürünü yerel değerlerimizi ön plana çıkartmalı ve kendi yağıyla kavrulan esnafımızı desteklemeliyiz. Bu anlayış ile Kraft Yaşam Festivalimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

13-15 Eylül 2019 tarihinde Ortakent Yahşi Kafe Müskebi Yalısı sahilinde gerçekleşecek olan Kraft Yaşam Festivali her gün 12:00 - 24:00 saatleri arasında misafirlerini kabul edecek.