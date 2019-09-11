İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kreş öğretmenlerine İlkyardım eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Merkezi’nce Kreş öğretmenlerine verilen eğitimde; karşılaşabilecekleri kazalarda ya da herhangi yaşamı tehlikeye düşüren durumda yapılması gerekenler anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Merkezi'nce Kreş öğretmenlerine verilen eğitimde; karşılaşabilecekleri kazalarda ya da herhangi yaşamı tehlikeye düşüren durumda yapılması gerekenler anlatıldı.


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin ilkyardımcı olmaları kreş ve gündüz bakımevinde önem arz etmektedir. Çünkü özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar kısmi boğulmalara, düşme sonucu kafa travmalarına, oyun oynarken çarpışmalara, el-ayak travmaları gibi kreşte oluşabilecek olaylara maruz kalabilmektedir. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda ilkyardım eğitimi almış öğretmenlerimizin bilinçli ve yerinde müdahale yaparak mevcut durumun daha da kötüye gitmesini engellemiş olup sağlık personeli gelinceye kadar ilk müdahaleyi yapmış olurlar”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.