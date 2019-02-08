İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner Milas'ta

Fenomen Türk dizisi Çukur’un “Celasun’u” Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner, Milas’a geldi.

Fenomen Türk dizisi Çukur'un “Celasun'u” Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner, Milas'a geldi.


Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da “Celasun” karakterine hayat veren Milaslı Kubilay Aka ve Vatanım Sensin dizisinde “Hilal” karakterini canlandıran sevgilisi Miray Daner, Milas'a geldi.


Ünlü oyuncular, Milas'ta işletmesi bulunan bir yakınına ziyaret gerçekleştirdi. Burada, sevgililer alışveriş yaptı.


Kubilay Aka'nın Milas'ta yaşadığı ailesiyle, sevgilisi Daner'i tanıştırdığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.