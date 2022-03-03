Küçük arkeologlar Osman Hamdi Bey'in izinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Küçük Arkeologlar Osman Hamdi Bey'in İzinde' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Türk arkeolog, müzeci ve ressam ‘Osman Hamdi Bey' vefatının 112'nci yılında anıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Çocuk Kütüphanesinde yapılan etkinlikte çocuklara Osman Hamdi Bey'in yaşamına anlatan video izletilerek, Osman Hamdi Bey ve eserleri hakkında bilgiler verildi. Küçük arkeologlar için oluşturulan kazı alanıyla ilgili yazılmış masal çocuklara anlatıldıktan sonra çocuklar arkeolojik kazı materyalleri kullanarak kazı yaptılar.

Çeşitli eşyalar, heykeller, gümüş objeler ve hayvan figürlerini kazı yaparak çıkaran çocuklar buldukları her eşyanın numarası verilmiş puzzle parçalarını bularak Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun puzzle'ını tamamladı.