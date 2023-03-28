Küdür Yarımadası'nda sahil temizliği yapıldı

Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen temizlik etkinliği, gönüllülerin destekleriyle Küdür Sahili'nde devam etti.

Temizlik etkinliğine, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile Mis Gibi 1 Bodrum ekibi katıldı. Sahil boyunca devam eden temizlik etkinliğinde cam ve pet şişeler, sigara izmaritleri, plastik atıklar, metal atıklar, kıyafetler, çadır, branda, balık ağı, yırtılmış bot gibi malzemeler toplandı. Mis Gibi 1 Bodrum gönüllüsü Tülin Mor Jane temizlik etkinliği sonrasında, “Bodrum Belediyesi ile birlikte çok güzel çalışmalarımız oluyor. Bize torba, eldiven ve personel desteği sağlıyorlar. Haftada bir kere Bodrum'un bir sahilinde, dere yatağında veya ağaçlık alanında temizlik yapıyoruz. Bundan sonra da çevre temizliğimize devam edeceğiz. Şu anda sosyal medyada 6 binden fazla takipçimiz var. Bodrum halkından istediğimiz, bizi takip etsinler ve çevre temizliği etkinliklerimize katılsınlar” ifadelerini kullandı.