Kulaçlar sokak hayvanları için atıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ‘Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu' yerli ve yabancı 500'e yakın sporcunun katılımı ile yapıldı. Her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla bir temanın işlendiği kış yüzme maratonunda bu yıl ‘Sokak Hayvanlarını Koruyalım' teması belirlendi.

Türkiye'nin birçok bölgesi kar ile mücadele ederken, Muğla'nın Ege ile Akdeniz'in kesiştiği Datça ilçesinde kış ortasında yüzme maratonu düzenlendi. Sporcular, Datça Taşlık Plajında başlayan maratonda 5 kilometrelik uzun parkurda gençler, 1,5 kilometrede de veteranlar kısa parkurda mücadele etti. Su sıcaklığının 16-17 derece olduğu Taşlık plajındaki kış yüzme maratonuna 7'den 70'e her yaştan yüzücü katılırken, yüzücüler deniz yüzeyinde renkli görüntüler oluşturdu.

Tamer Kahraman: "Beşinci kez katılıyorum

Yüzme maratonuna İstanbul'dan katılan Tamer Kahraman, “Yıldız Teknik Üniversitesi yüzme topluluğundanız. Buraya hem üniversitemizi temsil etmek için hem de bu organizasyonda bulunmak için geldik. Beşinci kez katılıyorum. Çok güzel, su çok temiz. Datça'yı seviyoruz” dedi.

İstanbul'dan maratona katılan Nebi Karacahisarlı, “Geçen seneye göre bu sene biraz dalga vardı, onun için pek tempoyu tutturamadım. Su ısısı gayet iyi 17,5 derece. Geçen seneye göre daha yüksek” derken, Meltem Akbalık isimli sporcu, “Güzel bir parkurdu. Su güzeldi çok soğuk değildi” şeklinde konuştu.

Gürsel Uçar: "500'ün üzerinde yüzücü katıldı"

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 13 kişi ile başlayan Datça Kış Yüzme Maratonun bugün 500'lere ulaştığını belirterek, “13 sporcu ile başladığımız bu açık kış yüzme maratonuna bu yıl 500 spor ile bu etkinliğe güzellik katmaya çalıştık. Bu etkinlik devam etmeli. Ülkemizin birçok bölgesi kar altındayken, Datça'da 16-17 derece su sıcaklığının olması Şubat ayında Datça'nın ayrı bir güzelliği. 500'ün üzerinde yüzücü katıldı ve bu insanların demek ki böyle bir etkinliğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Osman Gürün: "Bu etkinlik 13 yıldır devam ediyor"

Datça'nın böyle bir etkinliğe ihtiyacı bulunduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Bu etkinlik 13 yıldır devam ediyor. Ben bu etkinliğe katkı yapan yerel yönetimlerimize ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak büyükşehir olduğumuz tarihten bu yana katkı vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Ege'nin bizim turistik bölgeler olarak 4 ay ile sınırlı olan bu sezonu bu gibi etkinlikler ile uzatmamız gerekiyor. İklimin kar kış olduğu bir zamanda, burada baharın yaşandığı zamanda Datça'nın başka bir keyfi, Muğla'nın bütün koylarının başka bir keyfi var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha farklı, çok daha fazla katılım ile bu etkinliği sürdürerek Muğla turizmin 4 aydan daha uzun aylara yaymak istiyoruz” diye konuştu..

Dereceye girenler belli oldu

Bin 500 metre kısa mesafede Raun Gnaga, ikinci Samet Yılmazer ve üçüncü de Emre Aydoğdu olurken, kadınlarda Ayça Akgün birinci, İmren Uyar ikinci ve Aşina Ateşalp üçüncü oldu.

3 bin metre uzun mesafe erkeklerde Şehran Kartal birinci, Uğurcan Özer ikinci ve Turgut Esen üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç birinci, İpek Koçoğlu ikinci ve Aysu Türkoğlu üçüncü oldu.