İhlas Haber Ajansı

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Kullanılmayan 2 katlı binada yangın

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan iki katlı binadaki yangına Muğla Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan iki katlı binadaki yangına Muğla Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye ekipleri müdahale etti.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik birimleri yönlendirildi. Gökova-Köyceğiz karayolu üzerindeki Döğüşbelen Mahallesinde içinde kimsenin bulunmadı ve kullanılmayan iki katlı binada çıkış nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Müdahale sonrası yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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