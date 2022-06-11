Kültür sanat muhabirleri Dalyan'da bir araya geldi

Ortaca Belediyesinin ev sahipliği yaptığı geleneksel Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan kültür sanat muhabirleri Ortaca Dalyan'da bir araya geldi.

Büyük bir turizm potansiyeline sahip bölgenin tanıtımı için önem taşıyan projenin ilk gününde gelen misafirler protokol üyeleri ve dernek yetkilileri ile bir araya geldi.

Yarından itibaren bölgeyi gezecek ve tanıtımı için bölgenin kültürünü, sanatını ve turizmini yerinde görüp en önemli noktalarını kaleme alacak kültür sanat muhabirleri 3 gün boyunca ilçede olacak. Etkinliğin tanıtım toplantısına Muğla AK Parti Millet Vekili Yelda Erol Gökcan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı Senem Arıkan, Dalyan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Arif Yalılı, Dalyan Otelciler Birliği Başkanı Ali Mürşit Yağmur ve gazeteciler katıldı.