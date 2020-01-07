Kültür ve Sanatevi 2019'da sanatın adresi oldu

Balık halinden kültür ve sanat evine dönüştürülen mekan, yıl boyunca 107 etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi geçen yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi oldu. Sergilerden, imza günlerine, tiyatro gösterimlerinden, müzik dinletilerine kadar birçok etkinlik Kültür ve Sanatevi çatısı altında gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız yıl boyunca her 2 galeride toplam 45 sergi açılırken, 62 kere de seminer, toplantı, kitap tanıtımı veya imza günü gibi farklı etkinlik düzenlendi. Neredeyse her hafta bir etkinliğe ev sahipliği yapan merkezin üst katında da bir sanat okulu hizmet vermeye devam etti.

Marmarisli sanatçılar kadar, şehir dışından sanatçıların da ilgi gösterdiği kurum, eğitim, kültür ve sanat hayatına renk katmaya devam edecek.