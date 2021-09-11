Kültür ve sanatın kalbi Bodrum'da atacak

Bodrum Belediyesi ile Edebiyat Atölyesi Dergisi iş birliği ile 13 Eylül-2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri' kentte kültür ve sanat şöleni yaşatacak. Birbirinden değerli yazar, sinema emekçisi ve edebiyatçı, düzenlenecek atölye ve söyleşilerde sanatseverlerle buluşacak.

Bodrum Belediyesi ile Edebiyat Atölyesi Dergisi iş birliği ile düzenlenecek olan ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri' 13 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli yazar, sinema emekçisi ve edebiyatçı Turgutreis ve Umurça Parkı'nda gerçekleştirilecek olan atölye ve söyleşilerde Bodrumlu sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

"Bodrum edebiyat ve sinemanın ustalarını ağırlayacak"

13 Eylül'de Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Latife Tekin'in ‘Edebiyat Üzerine söyleşisi ile başlayacak olan etkinlikler, iki hafta boyunca Umurça Park'ta düzenlenecek atölye ve söyleşilerle devam edecek. Haydar Ergülen ve Altay Öktem Şiir Atölyesi, Barış İnce Yazı Atölyesi, Doğa Kılcıoğlu ise Sinema Atölyesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Atölyeler 20 kişilik kontenjanla sınırlı tutulurken, halka açık söyleşilerde ise Latife Tekin dışında Ercan Kesal, Barış İnce, Şükrü Erbaş ve Zülfü Livaneli gibi ustalar edebiyat ve sinema üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.

Tüm katılımcılara ‘edebiyat atölyesi dergisi'

Atölyeler, Bodrum Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak iletişim hattı üzerinden yapılacak başvurulardan ilk 20 katılımcı ile yapılacak. Söyleşi ve atölyelere katılan tüm vatandaşlara ‘Edebiyat Atölyesi Dergisi' hediye edilecek.