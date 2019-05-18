Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan: "Bu yıl turizmde rekora imza atacağız"

Bodrum Kalesi'nin ilk etap açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan yaptı. Yıllardır süren restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan kale yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Alpaslan, 2023 hedeflerinin 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir elde etmek olduğunu açıkladı.

2 yıl önce yenileme çalışması başlatılan Bodrum Kalesi bugün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla açıldı. Kalenin yerli ve yabancı turistlere açılan bölümlerini gezen Alpaslan, kale ile ilgili bilgilendirme aldı. Açılan Yassiada batıkları salonu, Bozburun batığı depo sergileme alanı, Kale Camisi, seyir terasını ve Orta avluda bulunan taş eserlerin sergilendiği bölgeyi gezen Alpaslan kalenin tamamının en kısa sürede açılacağını da müjdeledi.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen ve müze yetkilileri eşlik etti.

Kaleyi gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Bodrum kalesinin 1'inci etabını açtıklarını ifade eden Alpaslan, "18 Mayıs günü müzeler haftasının ilk gününde büyük anıt eserlerimizden biri olan Bodrum kalemizin açılışını yapmaktayız. 2 yıldır Bodrum kalesi yenileme sürecindeydi. Kalemiz Bodrum'un ve ülkemizin önemli eserlerinden biridir. Bodrum gibi önemli bir turizm merkezinde yer alan kalemizin kapalı olması turizm faaliyetleri açısından ciddi bir eksiklikti. Kalemiz çok önemli bir kale, 60 yıldır müze fonksiyonu görmekte ve tarihin çok eski dönemlerinden bugüne kadar getirilmiş bir eser. Bu eserlerin sağlıklı bir şekilde ayakta kalabilmesi ve gelecek kuşaklarımıza sağlıklı bir şekilde aktarmamızda son derece önemlidir. Bunun içinde bir yenileme mecburiyeti vardı. Bu yenileme çok doğru ve sağlıklı bir şekilde zamanla yarışarak doğru bir zaman içerisinde bitirilmesi gerekiyordu. Bütün bu düşünce ve anlayışla kalemizin birinci etabını açıyoruz. Artık yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıyoruz. Kale çok büyük bir yapı olduğu için çalışmalarımız devam edecek. Bugün kalenin 1'inci etabını açıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene müzeler haftasında 2'inci etabını da bitirmiş oluruz. 2'inci etap açılışında yaparsak kale ve müzenin tamamını açmış olacağız. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine tamamen açılmış olacak” şeklinde konuştu.

Hedef 70 milyar dolar

Turizm ile ilgili ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkiye Kültürel ve tarih açısından dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi, büyük bir zenginlik bizim için. Maddi ve manevi anlamda çok büyük bir hazine bizde bakanlık olarak bu hazinenin farkındayız. Biz bu hazinemizi koruyarak ve kullanarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir. Bunu yaparken de ülkemizin gelişmesi açısından çok büyük bir değer bu varlıklar. Biz bu varlıklarımızı gözümüz gibi koruyarak, gözümüz gibi bakarak bunlar tarihin binlerce yıllık dönemlerinden geldiği için yaşlı bir hasta gibi sürekli bakıma ihtiyacı olan yapılar biz bu anlayışla bu yapılarımızı koruyarak, kollayarak gelecek nesillere ve ziyaretçilerin ilgisine açık tutacağız. Biz Türkiye olarak turizmi Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir sektör ilan ettik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra. 2023 hedeflerimizi yeniledik. 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm hedefi planlamaktayız, hedeflemekteyiz. Bu hedeflere ulaşa bilmek için çok kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kültürel ve tarihi değerlerimiz bu hedeflerimize ulaşmakta önemli bir rol üstleniyor. Çok zengin bir gastronomimiz var, çok güzel bir doğamız var. Turgut Özal'dan beri turizm çok hızlı bir şeklide büyüdü ve büyük bir birikimimiz oluştu. Tüm bunları kullanarak 70 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Bu yıl turizmden büyük beklentilerimiz var. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda rekora imza atacağız” dedi.